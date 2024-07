Un policier attaqué au couteau à Paris, l'agresseur grièvement blessé par balle: ce que l'on sait

"À la vue de la police, l'homme a pris la fuite un couteau à la main et, lors d'une volte-face, a blessé un policier à l'oreille", a ajouté une autre source policière, sans préciser la gravité de cette blessure. "Le policier blessé est affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police", a précisé une autre source policière.

L'agresseur, qui était en "urgence absolue" selon cette source policière, avait été refoulé d'une boutique Louis Vuitton située à proximité et qui avait requis l'intervention de la police.



"Un policier a été victime d'une attaque dans le 8ème arrondissement de Paris alors qu'il intervenait suite à un appel d'agents sécurisant une boutique. L'auteur a immédiatement été neutralisé par des policiers en sécurisation. Soutien indéfectible", a réagi sur X le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin.



Près du lieu de l'agression, non loin des Champs-Élysées, un camion de déminage et au moins quatre camions de gendarmerie et quatre de police étaient stationnés, a constaté une journaliste de l'AFP. Des rubans encerclent toute la zone. Les gendarmes ont garé des camions pour masquer la vue aux passants.

L'assaillant à l'hôpital



"Les policiers ont voulu attraper un voleur à la tire qui ne s'est pas laissé faire, il a sorti un couteau et a blessé un policier au bras", a de son côté affirmé à l'AFP la maire LR du VIIIe arrondissement, Jeanne d'Hauteserre. "Le policier a défendu son collègue et a tiré dans le ventre", a-t-elle ajouté, précisant que l'auteur "apparemment (venait) juste d'être réanimé et emporté à l'hôpital".