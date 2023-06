Une femme perd la vie en France après un "jeu" où elle devait porter un gilet pare-balle

Le cadavre de cette femme, âgée de 47 ans et mère de trois enfants, avait été découvert samedi près du cimetière de cette commune proche du département de la Gironde. La dépouille présentait une plaie par arme à feu au niveau de l'abdomen.

"Il apparaît que le tireur et la victime ne se connaissaient pas auparavant", a précisé la procureure dans un communiqué.

Les deux autres suspects présents lors de cette soirée sont un jeune homme de 18 ans, sans antécédent judiciaire, ami à la fois du tireur présumé et de la victime ; et un troisième homme interpellé samedi soir, âgé de 20 ans et pas connu de la justice.

La présence de ces trois hommes au moment des faits est notamment établie par des vidéos enregistrées par l'un des suspects.