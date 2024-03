Venezuela: Macron et Lula condamnent l'exclusion d'une opposante à la présidentielle

"Nous condamnons très fermement l'exclusion d'une candidate sérieuse et crédible de ce processus", a déclaré M. Macron lors d'une conférence de presse à Brasilia, à l'issue d'une visite officielle de trois jours au Brésil.

Le président français Emmanuel Macron et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ont durement critiqué jeudi l'exclusion de l'opposante Corina Yoris à la présidentielle de juillet au Venezuela.

"Nous appelons à sa réintégration et j'espère vivement qu'on pourra avoir un cadre ainsi rebâti dans les prochaines semaines, prochains mois. Il ne faut pas aujourd'hui désespérer (...) mais la situation est grave et elle s'est dégradée par cette décision qui a été prise", a-t-il ajouté.

"J'ai dit à Maduro que le plus important pour rétablir la normalité au Venezuela c'était d'éviter tout problème dans le processus électoral, que les élections soient convoquées de la façon la plus démocratique possible", a-t-il insisté.

Lula avait longtemps défendu son homologue vénézuélien face aux critiques de la communauté internationale, qualifiant de "narratif" les accusations d'autoritarisme.

Mais le Brésil a changé de ton mardi, exprimant sa "préoccupation face aux derniers événements du processus électoral au Venezuela".