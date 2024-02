7.500 euros la place, 1 milliard d'ailes de poulet et 6 millions de tonnes de bacon: les chiffres fous de l'événement du Superbowl

Pour assister à cette finale, ce n’est pas donné ! L’année dernière, le prix moyen d’une place était d’environ 5.500 euros, mais cette année, le prix grimpe : il faut compter minimum 7.500 euros pour un ticket... et ce prix la concerne uniquement les places en hauteur ! Pour être proche et mieux observer le match, sachez que certaines places se vendent à hauteur de 53.000 euros

Question nourriture, les chiffres sont tout aussi délirants. Plus d'un milliard d’ailes de poulet seront consommées et cela représente en coût : près de 2 milliards d’euros. En plus des ailes de poulet, les fans consommeront 4 millions et demi de tonnes de travers de porc et près de 6 millions de tonnes de bacon.

Pour ce qui est de la boisson, c’est la bière qui est la plus appréciée : pour cette édition, on dépasse les 1 milliard de litres de bière qui seront consommés et pour vous donner une idée, cela représente 492 piscines olympiques !