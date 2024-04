Donald Trump condamné pour outrage au tribunal lors de son procès à New York

Donald Trump "est prévenu que la Cour ne tolérera pas la poursuite de violations délibérées de ses ordres et que, si cela est nécessaire et approprié, elle imposera une peine d'emprisonnement", écrit le juge Juan Merchan dans sa décision rendue dès la reprise des débats.

Donald Trump a été condamné mardi à 9.000 dollars d'amende pour s'en être pris publiquement aux témoins et jurés en marge de son procès pénal à New York, où le juge a menacé de l'incarcérer s'il recommençait.

Dans sa décision, le juge concède que la somme est tout à fait abordable pour un milliardaire comme Donald Trump et estime que, dans ses conditions, "la prison pourrait être nécessaire".

Le magistrat a condamné l'ancien président des Etats-Unis, présent dans la salle d'audience pour cette troisième semaine de procès, à 1.000 dollars d'amende par violation -- neuf au total--, soit le maximum que permet la loi, et a ordonné que ses attaques soient supprimées de son réseau Truth Social ou de son site de campagne.

Avant même que le juge ne statue sur ces premières violations, les procureurs en ont soulevé de nouvelles, qui seront abordées en audience jeudi, avec de nouvelles sanctions possibles à la clé pour Donald Trump.

A son arrivée au tribunal mardi, le candidat des républicains à la présidentielle de 2024 s'est de nouveau présenté en victime de poursuites judiciaires "pilotées par la Maison Blanche et des juges et procureurs démocrates". Et il a encore appelé le juge, qu'il qualifie régulièrement de "corrompu", à se récuser.

Premier ancien président de l'histoire des Etats-Unis à être jugé au pénal, Donald Trump, 77 ans, risque une condamnation et, en théorie, jusqu'à une peine de prison dans cette affaire, l'une des quatre dans lesquelles il est inculpé.