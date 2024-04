L’incroyable destin de Cheng: en phase terminale d’un cancer, il remporte 1,3 milliard de dollars à la loterie

Cheng rêvait de pouvoir aider sa femme et leurs deux jeunes enfants avant de mourir. En phase terminale d'un cancer, l'homme de 46 ans remporte 1,3 milliard de dollars, soit 1,212 milliard d'euros. Le quatrième plus gros jackpot de l'histoire aux États-Unis.

"Je me bats contre le cancer depuis 8 ans. Je suis actuellement en traitement de chimiothérapie et j'ai encore une séance lundi. Je continue à me battre, je n'ai d'ailleurs plus de cheveux à cause de la chimiothérapie", a confié Cheng.

Cheng est né au Laos. Il a d'abord migré en Thaïlande avant de s'installer aux États-Unis à l'âge de 16 ans. Rebaptisé Charlie, il travaillait comme machiniste dans une entreprise aérospatiale. Il partagera ses gains à part égale avec une amie qui avait déboursé 100 dollars pour acheter ensemble une série de billets.

Pendant des semaines, Charlie a dormi avec les numéros du loto sous son oreiller, priant pour choisir les bons. "Je prie Dieu de me protéger et de me guider afin de dépenser cet argent de manière correcte et pour les bonnes choses", a indiqué le grand gagnant.