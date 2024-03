Accident de train mortel en Inde: les conducteurs regardaient du cricket

Les conducteurs d'un train en Inde qui a percuté un autre train en octobre dans l'État d'Andhra Pradesh (sud-est), faisant 14 morts, étaient distraits et n'ont pas vu un signal car ils regardaient un match de cricket sur un téléphone, a déclaré lundi le ministre des Transports ferroviaires.

"Le cas récent dans l'Andhra Pradesh s'est produit parce que le conducteur de la locomotive et son second ont été distraits par le match de cricket", a déclaré le ministre Ashwini Vaishnaw, selon l'agence de presse Press Trust of India.

"Nous sommes en train d'installer des systèmes capables de détecter de telles distractions et de nous assurer que les conducteurs de train et leurs seconds sont entièrement concentrés sur la conduite du train", a-t-il ajouté.