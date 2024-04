Afghanistan: 70 morts en cinq jours dans des inondations

Quelque 70 personnes ont péri depuis samedi dernier dans des inondations et crues subites en Afghanistan, a annoncé mercredi un responsable du Département de la gestion des catastrophes naturelles.

"Les pluies ont continué en Afghanistan après l'Aïd el-Fitr (la fin du mois de jeûne du ramadan) et environ 70 personnes ont été tuées" ces cinq derniers jours, a annoncé Janan Sayeq dans une déclaration en vidéo.

Cinquante-six personnes ont été blessées, plus de 2.600 maisons détruites et plus de 2.000 têtes de bétail ont été perdues, a ajouté le porte-parole.