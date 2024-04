Pérou: au moins 25 morts et 13 blessés lors de la chute d'un autocar dans un ravin

"Nous avons enregistré 25 morts et 13 blessés dans l'accident", a indiqué à l'AFP le commandant Hugo Uriarte, chef de la police de Celendin, chef-lieu de la province du même nom.

Au moins 25 personnes ont été tuées et 13 blessées lors de la chute de leur autocar dans un ravin, dans une région reculée du nord du Pérou, selon un nouveau bilan annoncé lundi par les autorités.

Un précédent bilan faisait état de 23 morts et 15 blessés, mais deux personnes sont décédés à leur arrivée à l'hôpital, a-t-il précisé. Un enfant de six ans et un nouveau-né de deux mois figurent parmi les victimes décédées.

L'accident est survenu "dans les hauts plateaux, sur une route assez accidentée, une route en terre avec des trous et le bus est tombé dans un ravin", avait plus tôt indiqué la procureure Olga Bobadilla à la radio RPP.

Le drame s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi dans la province de Celendin, dans la région andine de Cajamarca, à quelque 850 km au nord de la capitale Lima.