Afghanistan: neuf enfants tués par l'explosion d'une mine "avec laquelle ils jouaient"

Les accidents mortels avec des engins explosifs sont fréquents en Afghanistan, pays dont le territoire a été ravagé par plus de quarante ans de conflits. L'armée soviétique avait envahi l'Afghanistan en décembre 1979, pour ne s'en retirer qu'en février 1989, au terme d'un conflit de plus de neuf ans extrêmement meurtrier.

Après le retour des talibans au pouvoir en août 2021 et la pacification du pays, des millions d'Afghans ont pu retourner dans leurs villages et dans leurs champs. Mais les mines ou munitions non explosées continuent de mutiler et de tuer, particulièrement les enfants.