Des hommes armés tuent deux chauffeurs de la Croix Rouge internationale au Soudan

Deux chauffeurs du Comité international de la Croix Rouge (CICR) ont été tués et trois employés blessés par des hommes armés jeudi dans la région du Darfour Sud au Soudan, a annoncé le CICR dans un communiqué.

"C’est avec le cœur lourd que nous partageons que deux de nos chauffeurs ont été tués par des hommes armés aujourd’hui dans le Sud Darfour, au Soudan. Trois autres collaborateurs du CICR ont été blessés. La priorité du CICR est de soutenir les personnes touchées par cette tragédie, en particulier les proches des victimes et leurs collègues", a déclaré Patrick Youssef, directeur régional pour l’Afrique.

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM) au Darfour, où vit un quart de la population soudanaise, "il y a 78% de nourriture en moins comparé à l'année dernière".

Le CICR est présent au Soudan depuis 1978 et depuis avril 2023 et le début des hostilités, l'organisation fournit notamment du matériel médical aux hôpitaux situés à proximité ou dans les zones de conflit, aide les familles séparées à rester en contact avec leurs proches et fait la promotion du droit international humanitaire.