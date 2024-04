Al Jazeera dénonce un "mensonge ridicule" de Netanyahu pour interdire la chaîne

La chaîne de télévision qatarie Al Jazeera a dénoncé lundi son éventuelle interdiction de diffusion par Israël, qualifiant les propos du Premier ministre Benjamin Netanyahu de "mensonge dangereux et ridicule".

Al Jazeera a dénoncé une "campagne frénétique" à son encontre lancée par M. Netanyahu qui l'accuse de "nuire à la sécurité d'Israël" et d'avoir "activement participé à l'attaque du 7 octobre", d'après un communiqué de la chaîne. "Le réseau Al Jazeera condamne ces déclarations et n'y voit qu'un mensonge dangereux et ridicule".

Le Premier ministre israélien a annoncé lundi vouloir "agir immédiatement" pour interdire la diffusion d'Al Jazeera en Israël, peu après le vote par le Parlement d'une loi l'autorisant à le faire.