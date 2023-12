Al-Qaïda appelle à "exécuter" le prince Harry: pourquoi il est "une cible prioritaire" pour le groupe terroriste

C'est un rapport de la sûreté de l'État allemand qui a diffusé l'information. Différentes organisations islamistes auraient appelé les musulmans à "mener des attaques sanglantes et des révolutions pour soutenir les Palestiniens et le Hamas contre les croisés occidentaux et les sionistes".

Plusieurs organisations sont concernées, dont Al-Qaïda qui a évoqué en toute transparence ses "cibles prioritaires": les États-Unis… et le prince Harry. "Exécuter le prince Harry est un objectif légitime", aurait notifié le groupe terroriste. Cela représenterait "un acte symbolique de vengeance et de punition".



Pourquoi Harry serait-il menacé par Al-Qaïda? Dans son autobiographie Spare, récemment publiée, le prince a indiqué avoir tué 25 combattants talibans en Afghanistan entre 2007 et 2013, quand il était alors pilote d'hélicoptère dans l'armée britannique.