Anniversaire de la mort de Mahsa Amini: L'Iran renforce ses mesures de sécurité

Des organisations de défense des droits humains affirment que l'accès à internet est de plus en plus restreint dans le pays à l'approche du 16 septembre. Les réseaux sociaux et des milliers de sites internet sont bloqués et l'accès au réseau est régulièrement coupé. L'utilisation de services permettant de contourner ces mesures, comme les réseaux privés virtuels ou VPN, est punissable.

De nombreux militants, étudiants, journalistes, avocats et personnalités de groupes ethniques tenus partiellement pour responsables des manifestations ont par ailleurs subi des pressions au cours des dernières semaines, selon des organisations iraniennes et occidentales de défense des droits humains.

Ces dernières ajoutent que des membres des familles des manifestants tués auraient également été menacés. Des personnes impliquées dans les manifestations auraient quant à elles été arrêtées, menacées ou licenciées.