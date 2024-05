Au Japon, les bourses des touristes "déliées" par la chute du yen

Le Japon à prix imbattables... pour les touristes. L'archipel voit déferler un nombre record de touristes étrangers, dont la consommation est dopée par l'actuelle faiblesse du yen, tombé lundi à des plus bas face au dollar et à l'euro.

"J'étais venue il y a cinq ou six ans et je me souviens que les prix étaient nettement plus élevés qu'aujourd'hui, en particulier pour les cosmétiques et les vêtements", abonde Dominique Stabile, une touriste italienne.

Elle dit avoir dépensé beaucoup d'argent pour déguster la cuisine japonaise, qui est aussi "très bon marché. J'ai essayé tout ce que je voulais."

"La faiblesse du yen joue" clairement dans le volume de dépenses des touristes, pense Saori Iida, vendeuse dans un magasin de kimonos d'occasion du quartier.