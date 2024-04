Cinquante personnes ont perdu la vie et 36 autres ont été blessées à la suite des inondations de ces derniers jours en Afghanistan. Au Pakistan, le bilan se monte également pour l'instant à 50 décès et 49 blessés. Outre le bilan humain, les dégâts matériels sont importants. Des centaines d'habitations ont été détruites en Afghanistan et au Pakistan on craint pour les cultures.