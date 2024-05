Au moins 8 morts dans l'attaque d'un centre de santé par les ADF, dans l'est de la RDC

Attribuant également cette attaque aux ADF, Léon Siviwe, un chef de secteur de Beni, a de son côté chiffré le bilan à dix morts, dont un infirmier selon lui.

Depuis fin 2021, les armées congolaise et ougandaise mènent des opérations conjointes contre les ADF ("Forces démocratiques alliées") dans le Nord-Kivu et en Ituri. Les ADF, à l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, sont implantés depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils ont tué des milliers de civils et multiplié ces dernières semaines les attaques de villages, de voyageurs et de centres de santé, le plus souvent pillés. Ils ont prêté allégeance en 2019 à l'EI, qui les présente comme sa "province d'Afrique centrale" (Iscap), et sont aussi accusés de récentes attaques sur le sol ougandais.

Trois personnes avaient été tuées par des ADF présumés mardi en Ituri, où deux autres civils sont morts jeudi "dans une embuscade" tendue par les rebelles sur la route nationale 4 dans le territoire d'Irumu, selon un responsable local d'une organisation de défense des droits humains.