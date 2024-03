Au procès de l'armurière du film "Rust", le récit du réalisateur blessé

"Comme un coup de batte de baseball dans l'épaule": le réalisateur du film "Rust" Joel Souza a raconté vendredi devant un tribunal américain le moment où une arme tenue par l'acteur Alec Baldwin l'a blessé et tué la directrice de la photographie.

Le tournage avait viré au drame en octobre 2021 dans un ranch du Nouveau-Mexique, Etat du sud-ouest des Etats-Unis. Alec Baldwin, également producteur du film, avait pointé un revolver censé ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur.

A la barre vendredi, Joel Souza a raconté sa confusion lorsqu'il a reçu une balle bien réelle dans son épaule. "Il y a eu un énorme +bang+", a-t-il déclaré, "je l'ai senti comme un coup de batte de baseball dans l'épaule".

L'accusée, l'armurière Hannah Gutierrez-Reed, avait alors l'air "désemparée", raconte-t-il. "Je me souviens d'elle disant +pardon, je suis désolée Joel+, et je me souviens de quelqu'un lui hurlant dessus" avant qu'elle ne soit poussée dehors, a-t-il dit au tribunal.