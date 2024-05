Exercices nucléaires ordonnés par Poutine: cet expert dévoile comment les Russes vont concrétiser leurs menaces

Cette menace nucléaire, la Russie est habituée à la brandir. "Vladimir Poutine l'a brandie à plusieurs reprises depuis le début des hostilités en 2022 en Ukraine", rapporte Alain De Nève, chercheur à l'École Royale Militaire. "Il faut quand même se rendre compte que dans tous les cas, c'est de la gesticulation politique et stratégique". Concrètement, ce sont des paroles qui ne sont pas suivies par des actes.

Le président Vladimir Poutine a ordonné la tenue d'exercices nucléaires "dans un futur proche" impliquant notamment des troupes basées près de l'Ukraine. Et cela en réponse "aux menaces" de dirigeants occidentaux envers Moscou, a annoncé lundi le ministère de la Défense.

Dans son annonce, la Russie annonce que ses militaires vont être formés à l'utilisation des armes nucléaires non-stratégiques. Il s'agit "d'une catégorie d'arme qui regroupe à la fois les armes à courtes ou moyennes portées ainsi que des armements dont la puissance énergétique de destruction va jusqu'à 100 kilotonnes, mais ce sont des catégories très discutables", détaille l'expert durant le RTL info 13h.

Ce que les Russes vont réellement faire après l'annonce de cette nouvelle, "il s'agira surtout d'exercices qui serviront à tester et valider les systèmes de commandement et de contrôle. Il y aura peut-être le tir de missiles qui ne seront pas équipés d'ogives nucléaires. Ces tirs, s'ils ont lieu, seront faits avec des notifications préalables et viseront avant tout à valider le dispositif organisationnel autour de ses forces", conclut Alin De Nève.