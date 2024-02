Au Zimbabwe, les amoureux offrent des mélodies au saxophone à leur promise

Des mélodies romantiques résonnent mercredi dans les maisons et les bureaux d'Harare: pour la Saint-Valentin, des escouades de saxophonistes se sont transformés dans la capitale zimbabwéenne en livreurs de billets doux.

Malgré une grave crise économique qui dure depuis plus de vingt ans et une société conservatrice qui décourage les démonstrations publiques d'affection, le Zimbabwe célèbre la fête des amoureux. Et la dernière tendance dans le pays d'Afrique australe est d'engager un saxophoniste pour organiser une tendre embuscade à sa bien-aimée.