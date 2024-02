Autoroute A69: après Greta Thunberg, un rapporteur spécial de l'ONU sur la ZAD

Le projet controversé d'autoroute Toulouse-Castres prend de plus en plus une dimension internationale, avec la venue sur le chantier du rapporteur spécial de l'ONU, Michel Forst, venu jeudi voir les opposants, quelques jours après l'écologiste suédoise Greta Thunberg.

En présence des gendarmes déployés sur place, il n'a pas souhaité s'exprimer dans l'immédiat, déclarant aux journalistes et aux militants avoir "besoin de calme et d'espace" et demandant à ce qu'on le "laisse faire (son) travail".

Il est ensuite monté à bord d'une nacelle pour aller s'entretenir avec les opposants, baptisés "écureuils", qui campent dans des arbres menacés d'abattage en vue de la poursuite du chantier de la future autoroute.

Un peu plus tôt, son attachée de presse avait précisé à l'AFP qu'il venait "observer la situation et recueillir des informations complémentaires auprès des observateurs de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et des militants qui sont sur place".