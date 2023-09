Avant le sommet du G20 en Inde, Modi appelle à financer la lutte pour le climat

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré jeudi que les dirigeants du sommet du G20 qu'il préside ce week-end à Delhi doivent aider financièrement et technologiquement les pays en développement à lutter contre le changement climatique.

Dans un contexte de températures record et meurtrières à travers le monde, les militants pour le climat n'ont de cesse de s'alarmer, en particulier pour les pays en développement, si le G20 ne parvient pas à un consensus.

"De nombreux pays du Sud se trouvent à différents stades de développement et l'action en faveur du climat doit se poursuivre de façon complémentaire", a écrit M. Modi dans une tribune publiée par plusieurs médias indiens et des quotidiens internationaux, notamment en Grande-Bretagne et au Japon.