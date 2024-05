Libérés de prison, un cannibale et un meurtrier russes posent sur le front ukrainien: s'ils survivent, ils seront définitivement libres

L'un est un assassin cannibale, l'autre est un meurtrier ayant démembré deux jeunes femmes. Ces deux personnes, tout juste sorti de prison en Russie pour aider le pays dans leur combat contre l'Ukraine, sont désormais au front pour combattre l'ennemi.

Dmitry Malyshev, 36 ans a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'un migrant en 2015. Il avait, en plus de l'avoir tué, filmait le fait qu'il cuisinait le cœur de sa victime, ainsi que d'autres organes. De l'autre côté, Alexander Maslennikov, 38 ans. Celui-ci a assassiné deux femmes et a morcelé leurs corps dans des circonstances macabres : il a notamment coupé des morceaux de chair et les a donnés à manger à ses chiens.