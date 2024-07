Biden va s'expliquer sur sa décision historique de ne pas briguer un second mandat

Le président démocrate a choisi une heure de grande écoute, 20H00 (00H00 GMT jeudi), pour s'exprimer depuis le Bureau ovale sur l'un des plus grands bouleversements politiques de l'histoire moderne du pays.

Joe Biden a donné rendez-vous aux Américains mercredi soir pour expliquer, lors d'une allocution solennelle, pourquoi il a pris la décision historique de se retirer de la course à la Maison Blanche et de passer le flambeau à Kamala Harris.

Les spéculations vont bon train sur les raisons qui ont conduit à ce renoncement. La santé du président, âgé de 81 ans, est dans tous les esprits puisque ce sont des inquiétudes à ce propos qui ont poussé son camp à l'appeler à quitter la course.

Est-ce parce qu'il se sent trop vieux? Qu'il est désormais convaincu de ne pas pouvoir l'emporter face à Trump?

"Cela n'a rien à voir avec sa santé", a assuré Karine Jean-Pierre.

Depuis l'annonce choc de Joe Biden, dimanche, par le biais d'une simple lettre publiée sur X, les appels à la démission du président des Etats-Unis se multiplient côté républicain.

"Toute suggestion de ce genre est ridicule", a déploré Karine Jean-Pierre, soulignant par ailleurs que Joe Biden n'est pas un "canard boiteux", expression employée dans la politique américaine pour qualifier un élu en fin de mandat mais toujours en poste.

"Deux visions différentes" -

Sa vice-présidente Kamala Harris, qui l'a remplacé dans la course à la Maison Blanche, a d'ailleurs déclaré que Joe Biden parlerait, dans son discours, "non seulement de l'extraordinaire travail qu'il a accompli, mais aussi de son travail dans les six mois à venir".