L'assaillant de Rushdie inculpé aux Etats-Unis de "terrorisme au nom du Hezbollah"

"En essayant de tuer Salman Rushdie (dans l'Etat) de New York en 2022, Hadi Matar a perpétré un acte de terrorisme au nom du Hezbollah, une organisation terroriste liée au régime iranien", a tonné dans un communiqué le ministre de la Justice.

M. Matar, 26 ans, déjà poursuivi et détenu depuis près de deux ans par la justice locale de l'Etat de New York, est dorénavant poursuivi à l'échelon fédéral pour trois chefs d'accusation, dont le "soutien à une organisation terroriste étrangère", selon un document judiciaire daté du 17 juillet et rendu public mercredi par le tribunal fédéral de l'ouest de l'Etat de New York.