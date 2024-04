Joe Biden veut tripler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois, dénonçant une concurrence "injuste" pour les travailleurs américains, un nouvel appel du pied aux ouvriers en pleine campagne électorale.

Ainsi, Joe Biden, qui espère être réélu en novembre, appelle à "envisager de tripler les droits de douane" actuels, de 7,5% en moyenne, imposés sur une partie de l'acier et l'aluminium chinois importés aux États-Unis.

La Maison Blanche a dénoncé mercredi "les politiques et subventions de la Chine pour ses industries de l'acier et de l'aluminium", selon un communiqué.

Joe Biden se rend mercredi à Pittsburgh (Pennsylvanie) au deuxième jour d'une tournée dans cet État clé pour l'élection présidentielle.

Le président démocrate veut convaincre qu'il est le meilleur allié des ouvriers et des syndicats, et se rendra au siège du syndicat des métallurgistes (USW). Il a récemment obtenu leur soutien pour l'élection, notamment grâce à son opposition au rachat du géant américain de la sidérurgie U.S. Steel par le japonais Nippon Steel.

L'USW avait au passage égratigné l'ex-président Donald Trump qui tente aussi de gagner les voix des cols bleus et se présente comme le chantre de la relance de l'industrie manufacturière américaine. Et a promis d'augmenter les droits de douane s'il est élu.