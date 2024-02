Blanchiment: le Kenya et la Namibie "sous surveillance renforcée", les Emirats retirés

Au même titre que trois autres pays retirés de la liste grise (Barbade, Gibraltar et Ouganda), les Emirats ont pris "des mesures substantielles pour améliorer les systèmes de sécurité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", a estimé vendredi le Gafi.

Le riche Etat du Golfe, composé de sept émirats dont Dubaï et la capitale Abou Dhabi, est un important hub financier et commercial dans le Golfe et le monde. Mais il est depuis longtemps considéré comme un paradis fiscal et une plaque tournante du blanchiment d'argent.

Les Emirats arabes unis ont aussi attiré un grand nombre d'hommes d'affaires russes fuyant l'impact des sanctions occidentales après l'invasion en Ukraine, en particulier à Dubaï, suscitant les inquiétudes d'ONG et de spécialistes de la lutte contre le blanchiment.