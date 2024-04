Blinken plaide pour une défense intégrée des pays du Golfe face à l'Iran

Les États-Unis entretiennent des relations militaires étroites avec tous les pays arabes du Golfe, mais les liens avec les six pays ont connu des hauts et des bas.

Il a indiqué que les États-Unis organiseraient dans les semaines à venir des discussions avec le bloc des six pays du Golfe sur l'intégration de la défense aérienne et antimissile et sur le renforcement de la sécurité maritime.

M. Blinken a déclaré que la région choisissait son avenir, y compris "un avenir marqué par les divisions, la destruction, la violence et l'instabilité permanente". Les pays arabes du Golfe, à travers leur rencontre avec les Etats-Unis, ont choisi selon lui "une plus grande intégration" et "plus de paix".