Canicule au Mexique: 48 personnes perdent la vie, des singes hurleurs s'évanouissent et meurent

Un rapport du ministère de la Santé fait état d'un bilan total cumulé de "48 morts au niveau national" en lien avec la vague de chaleur qui a débuté mi-mars et de 956 personnes qui ont souffert de différents troubles de santé, selon des données actualisées au 21 mai.

La chaleur actuelle "est exceptionnelle" a récemment dit le président Andrés Manuel Lopez Obrador."C'est un phénomène naturel très déplorable, qui a bien sûr un lien avec le changement climatique", a-t-il ajouté, soulignant que les fortes températures et le manque de vent augmentaient le problème de la pollution dans la capitale Mexico (neuf millions d'habitants intra-muros, bien plus avec sa périphérie).

"Même la population de Veracruz souffre beaucoup de la chaleur. Les animaux domestiques souffrent aussi, il y a des gens qui travaillent aussi, par exemple, les vendeurs de rue, les ouvriers du bâtiment, beaucoup de gens souffrent de la chaleur. Dans les magasins, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a pas de glace, il n'y a pas d'électricité", témoigne Cinthia Zuniga qui travaille dans un magasin sur le quai.

De nouveaux records de chaleur attendus

Et la chaleur pourrait être encore plus intense ces deux prochaines semaines et battre de nouveaux records, d'après des scientifiques de l'Université national autonome du Mexique (UNAM).