"Ce chiffre va encore évoluer": environ 630 Belges se trouvent en zone sinistrée au Maroc, un numéro d'urgence ouvert

Le SPF Affaires étrangères a ouvert un numéro d'urgence (+32 2 501 4000) à la suite du puissant séisme qui a frappé le Maroc durant la nuit de vendredi à samedi.

À lire aussi Le bilan grimpe encore après le puissant séisme au Maroc: au moins 820 morts, plusieurs centaines de blessés

Au moins 820 personnes ont trouvé la mort et 672 ont été blessées dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel communiqué par les autorités marocaines.

Selon un porte-parole des Affaires étrangères, quelque 630 Belges se trouvent officiellement dans la région touchée par le séisme. Il s'agit de Belges domiciliés au Maroc ou qui ont enregistré leur voyage par le truchement du site "Travellers Online" des Affaires étrangères. "Ce chiffre va encore évoluer parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui ne se soient pas enregistrés, mais qui se trouvent en effet en tourisme sur place", affirme Wouter Poels, porte-paroles des Affaires étrangères belges.

"L'ambassade de Belgique à Rabat suit la situation de près et essaie aussi de contacter les Belges sur place. Parallèlement, nous avons ouvert le centre de crise des Affaires étrangères : une ligne téléphonique. Des gens qui pensent qu'il y a des familles qui sont sur place et qui auraient besoin d'assistance peuvent téléphoner", poursuit Wouter Poels.