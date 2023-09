Centres d'accueil débordés et 7.000 migrants en deux jours à Lampedusa: pourquoi de telles tensions en Méditerranée?

"Il y a eu un chaos humanitaire dans le pays, et, malheureusement, on peut imaginer que les passeurs aient saisi cet effet d'opportunité pour lancer un maximum de bateaux à la mer en pensant que les gardes-côtes libyens ont l'attention occupée par autre chose que la surveillance maritime", analyse François Gemenne, le directeur de l'observatoire des flux migratoires de Liège auprès de RTL info.

Dans cette région de la Méditerranée, l'Union Européenne compte sur deux pays pour limiter le nombre de migrants qui tentent la traversée: la Tunisie et la Libye. Les gardes-côtes libyens intercepteraient la moitié des embarcations qui quittent leur littoral. Mais depuis les inondations dramatiques qui ont touché le pays, la vigilance et la surveillance peuvent être moins strictes.

En Tunisie, la situation est également tendue. Malgré les centaines de millions d'euros versées par l'UE, les migrants subsahariens sont régulièrement chassés par la population. Caroline est infirmière à bord d'un navire de secours en Méditerranée et soigne les victimes de cette répression. "Les gens se font chasser des maisons et se font déporter dans le désert à la frontière avec l'Algérie ou avec la Libye", nous explique-t-elle. "Les personnes n'ont pas d'autres choix que de fuir et de prendre la mer."

Depuis le début de l'année, on compte 114.300 arrivées irrégulières en Italie. C'est deux fois plus qu'en 2022. La Méditerrannée est devenue l'un des plus grands cimetières à ciel ouvert de la planète. En deux mois, plus de 2.000 personnes ont perdu la vie en tentant cette traversée.