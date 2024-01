"C'est assez flippant quand même": des Belges présents sur l'île de La Réunion témoignent de la violence du cyclone Belal

Le cyclone Belal a frappé l'île de La Réunion ce lundi matin avec des vents violents allant jusqu'à 250 km/h et des pluies intenses. Si l'oeil du cyclone a frôlé le nord de l'île, évitant des dégâts majeurs dans les terres, tous les habitants sont strictement confinés. Depuis le milieu de la matinée, l'alerte violette, le plus haut niveau, est passée en alerte rouge, ce qui permet aux différents services de secours d'intervenir.

Dès l'annonce de l'arrivée du cyclone, la population locale s'est préparée à accueillir Belal. "On a été faire des courses, des réserves, on a appelé nos proches, on a aménagé le logement dans lequel on est. On a essayé d'être le plus préventif possible", détaille Jérome Cantineau, lui aussi en vacances.

Malgré tout, certaines installations n'ont pas tenu le coup. C'est le cas du logement de Clarisse Debatty, sans électricité depuis plusieurs heures. "On a eu une grosse fuite d'eau à l'intérieur de l'appartement. Du coup, les plombs ont sauté à cause de l'eau qui a touché un interrupteur, mais depuis une heure, on a une coupure d'électricité dans tout le quartier. Donc on a plus de courant, mais on a nos bougies", relativise-t-elle.

Le cyclone se dirige maintenant vers l'île Maurice qui subit déjà ses premiers dégâts, notamment dans la capitale, Port-Louis.