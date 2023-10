"C'était l'apocalypse": l'ouragan Otis a balayé la ville d'Acapulco avec des vents à 270 km/h

39 morts, dix disparus. Voilà le bilan provisoire du passage de l'ouragan Otis, qui a dévasté la ville populaire d'Acapulco, au Mexique. Des vents intenses, certains atteignant les 270 km/h, ont déferlé sur la ville, provoquant des dégâts considérables. Les hôtels sont détruits sur plusieurs kilomètres, des habitations ont disparu et l'accès aux ressources est de plus en plus compliqué.

"Il n'y a plus rien, même la police n'est plus disponible. Les agents sont trop occupés et ne savent plus nous aider", "Il n'y a pas d'aide, je cherche à joindre ma famille parce qu'il n'y a plus de connexion", racontent par exemple deux habitants. "Nous avons besoin d'aide, nous avons vraiment besoin d'aide. Nous avons tout perdu", embraye une autre. "C'est comme dans un film, c'était l'apocalypse. Vraiment l'apocalypse", conclut un homme, encore marqué par ce déchaînement de la nature.