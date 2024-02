"Cette affirmation n'a rien à voir avec la réalité": un responsable du Hamas dément les propos de Joe Biden sur un cessez-le-feu imminent à Gaza

Ce lundi, Joe Biden déclarait avoir "espoir" qu'un cessez-le-feu soit d'application à Gaza lundi prochain. "Mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches, ce n'est pas encore fait", disait le président américain. Le porte-parole de la diplomatie américaine, Matthew Miller, se montrait lui aussi optimiste. "Nous tentons de faire franchir la ligne d'arrivée à cet accord, et selon nous c'est possible".

Aujourd'hui, Basem Naim, le chef des relations politiques et internationales du Hamas, dément cette information. "C'est un voeu pieux, peut-être en raison des affaires politiques internes aux États-Unis, pour apaiser une partie des tensions autour du parti des démocrates, l'année des élections. Mais en pratique, cette affirmation n'a rien à voir avec la réalité. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune proposition formelle et je pense qu'il y a encore un écart entre ce que nous réclamons, ce que nous exigeons, et ce qui est proposé par les autres parties", a-t-il exprimé.