Cherbourg: plus de 1.100 patients d'un dentiste invités à se tester pour hépatites et VIH

Plus de 1.100 patients soignés dans un cabinet dentaire de Cherbourg (Manche) sont invités à se faire dépister pour l'hépatite B et C ainsi que le VIH après des "manquements graves" constatés lors d'un contrôle, a annoncé mercredi l'Agence régionale de santé de Normandie.

"Au vu du caractère préoccupant de la situation", l'ARS ajoute avoir prononcé la suspension du droit d'exercer du dentiste en question "pour une durée maximale de 5 mois".