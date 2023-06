Ciel ocre, immeubles noyés dans le brouillard et un soleil obscurci: quelles sont les conséquences du nuage de fumée des feux canadiens?

Comment expliquer l'ampleur des fumées et quelles en sont les conséquences?

Les incendies canadiens sont responsables d'immenses vagues de fumée qui plongent régulièrement depuis juin des millions d'habitants du continent nord-américain dans la pollution. Et le nuage est tel qu'il a même atteint l'Europe.

Pourquoi autant de fumées ?

De par le nombre de brasiers, de par l'ampleur des surfaces touchées, la saison des feux au Canada est sans précédent, rappellent les autorités. Et cela touche le pays d'est en ouest, ce qui est également exceptionnel.

La barre des 8 millions d'hectares brûlés a été dépassée mercredi, déjà davantage que le record annuel absolu, qui datait de 1989 à quelque 7,3 millions. Et il reste juillet et août, les deux mois les plus critiques.