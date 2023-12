Cisjordanie: les tirs des colons et de l'armée visent plus les parties vitales

Les Palestiniens blessés par balle en Cisjordanie occupée - théâtre de violents affrontements avec des colons et l'armée israélienne - sont désormais plus souvent touchés au torse et à la tête, provoquant plus de morts, a indiqué jeudi Médecins sans frontières (MSF).

Le président international de l'ONG, récemment revenu de Cisjordanie, a expliqué que depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, il y avait eu un "net changement" dans le type de blessures constatées par le personnel de MSF dans les hôpitaux de ce territoire palestinien occupé.

"Dans le passé, le mécanisme de tir était différent. Ils visaient les membres" et "au lieu d'avoir des blessures aux membres, ils ont des blessures par balle à l'abdomen, au tronc et à la tête", a détaillé le responsable, soulignant que "ce changement dans le traumatisme s'accompagne de plus de morts."

À l'instar de l'Onu, M. Christou a appelé la communauté internationale à porter une plus grande attention à ce qui se passe en Cisjordanie.

Des affrontements y ont repris de plus belle depuis le déclenchement de la guerre par Israël contre le Hamas, après que le mouvement islamique a lancé une attaque sans précédent sur le territoire israélien, qui a fait 1.200 morts essentiellement civils et plus de 240 otages, selon les autorités israéliennes.