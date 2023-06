"Citoyens, préparez-vous à évacuer": une fausse alerte au missile nord-coréen sème la panique en Corée du Sud

"Citoyens, préparez-vous à évacuer et permettez aux enfants et aux personnes âgées d'évacuer en premier": tel est le message inquiétant, accompagné d'une sonnerie stridente, qu'ont reçu à 06H41 du matin tous les téléphones portables de Séoul.

Le plus grand portail internet de Corée du Sud, Naver, est tombé en rade à cause d'un excès de trafic généré par l'alerte, a fait savoir l'entreprise à l'AFP.

L'incident a semé la frayeur, et de nombreux résidents de Séoul ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, certains appelant même le maire à démissionner.

"J'ai emmené mes deux jeunes enfants dans un parking souterrain comme on me l'avait conseillé, j'étais en état de choc", a raconté à l'AFP un père de famille de 37 ans qui a demandé à être identifié par son nom de famille Yoon. Quant au second message annulant l'alerte, il l'a laissé "sans voix et furieux".

"Crier au loup"