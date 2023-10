Comprendre le conflit israélo-palestinien: comment en est-on arrivé là aujourd'hui?

C'est un conflit très compliqué à résumer, alors pour mieux comprendre, regardons où se situe Israël sur une carte. C’est à 3.200 km à vol d’oiseau de Bruxelles. Et c’est un pays qui est entouré par les pays arabes, des pays très grands comme l'Egypte, la Syrie ou encore l'Arabie Saoudite. C’est donc une zone stratégique - à la fois pour la terre sainte mais aussi parce que c’est un territoire qui a toujours été très convoité.

Et cet état d’Israel a beaucoup évolué. A sa création en 1947, le pays s'étend à l'époque sur 56% de la surface de la Palestine. Mais cela ne va pas durer... 20 ans plus tard, en 1967, c’est la guerre des Six jours : Israël devient plus grand et plus fort. Il s’empare de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza. Désormais, la quasi totalité de la Palestine est occupée par l’état juif mais aussi le Sinai égyptien.