La Belgique va-t-elle stopper son aide humanitaire à Gaza pour qu'elle ne profite pas au Hamas?

La Belgique doit-elle "couper le robinet"? "C’est une actualité dramatique. A la Chambre, dans les débats que nous avions, j’ai condamné de manière extrêmement ferme les attaques terroristes menées par le Hamas le week-end dernier contre des civils israéliens. Et malheureusement, on voit que c’est à présent l’escalade. Nous condamnerons avec la même fermeté toute victime civile, qu’elle soit israélienne ou palestinienne dans ce conflit", dit Gilles Vanden Burre.

Et de poursuivre : "A propos de l’aide. Un groupe terroriste a commis des actes atroces, mais il ne faut pas punir l’ensemble des Palestiniens. Nous soutenons le fait que la Belgique continue à verser l’aide au développement aux Palestiniens. Je pense aux civils et aux familles qui sont frappées par la violence sur place. Nous demandons que l’aide continue au niveau belge et au niveau européen."