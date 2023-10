Conflit israélo-palestinien: pas d'évacuation prévue pour les 13 000 Belges sur place

Le ministère des affaires étrangères suit de très près la situation en Israël et en Palestine. Et pour cause, il y aurait 10.000 Belges sur le sol israélien et 3.000 sur le territoire palestinien. Pour l'instant, aucune victime belge n'est à déplorer.

Pour l'instant, aucun rapatriement n'est prévu pour les Belges sur place, mais Brussels Airlines a déjà proposé son support dans tel cas.