Trêve avortée à Gaza: "La communauté internationale ne fait pas son job"

Carine Thibaut, la directrice de la section belge francophone d’Amnesty International, était l’invitée de Bel RTL matin. Au micro de Thomas de Bergeyck, elle est revenue sur la guerre à Gaza. Pourquoi ne parvient-on pas à trouver une trêve au Proche-Orient ?

"Je pense que la communauté internationale ne fait pas son job. Honnêtement, on a des choses qui avancent au niveau des résolutions des Nations Unies. Il y a une question centrale : on ne peut pas en même temps dire qu’on est pour un cessez-le-feu et envoyer des armes à Israël. Pour nous, les Etats-Unis et l’Allemagne ont une grande responsabilité. On ne peut pas en même temps envoyer des armes et demander un cessez-le-feu. Tous les états doivent tout faire pour éviter que les armes transitent et faire respecter le droit humanitaire", estime Carine Thibaut.