De Croo et Biden saluent l'accord donné par le président turc

"Avec l'adhésion de la Suède, l'OTAN sera plus forte et l'Europe plus sûre", a déclaré M. De Croo sur Twitter. Il a également remercié le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, pour ses "efforts incessants" dans le cadre du processus d'adhésion de la Suède.

M. Stoltenberg a annoncé lundi soir, à l'issue de consultations menées à la veille du sommet, que M. Erdogan enverrait dès que possible les documents d'adhésion de la Suède au parlement turc pour ratification. Plus tôt dans la journée, des consultations ont eu lieu entre Erdogan, Stoltenberg et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson.