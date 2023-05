"De l'eau, des en-cas, des biscuits": l'armée colombienne largue des kits de survie au-dessus de la jungle pour les 4 enfants disparus

Les forces militaires colombiennes lancent des kits de survie pour les quatre enfants indigènes perdus dans la jungle à la suite d'un accident d'avion. Au cours de l'opération de recherche, les soldats ont lancé plus de 100 kits à des "points stratégiques" dans l'espoir que les enfants les trouvent.

"(Les kits contiennent) de la fariña, un aliment originaire de la région, des sérums buccaux, de l'eau, des en-cas, des biscuits et un briquet qui seront distribués par l'armée de l'air colombienne à des points stratégiques de la zone de recherche, afin que les enfants puissent les trouver et qu'ils puissent survivre pendant ces jours jusqu'à ce que nous puissions les retrouver, le plus rapidement possible", détaille Jesus Rivera Orti, Commandant de la manœuvre "Opération de l'espoir".