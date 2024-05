De nombreux militants préfèrent l'anonymat lors de manifestations sur le conflit israélo-palestinien : comment expliquer ce phénomène ?

Depuis hier, le campus du Solbosch est occupé par une centaine d'étudiants, qui dénoncent notamment "le génocide en cours à Gaza". Ce genre de protestations n'est évidemment pas exclusif à notre pays, mais se déroule un peu partout dans le monde. Or, lors de ces manifestations, un élément peut interpeller : plusieurs témoignages se font souvent de façon anonyme. Mais pourquoi ce choix ?

Dans un article publié par le New York Times, il est expliqué qu'un peu partout dans le pays, "les étudiants mènent l'un des vastes mouvements de protestation des dernières décennies se sont mis de plus en plus à porter des masques et des keffiehs (coiffe traditionnelle portée au Moyen-Orient, NDLR) palestiniens à carreaux afin de protéger leur anonymat, un objectif clivant".