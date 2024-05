Procès Trump: pourra-t-il se présenter à la présidentielle s’il est déclaré coupable?

Ces sept hommes et cinq femmes, citoyens de New York plongés depuis six semaines dans cette affaire aux enjeux extraordinaires, en pleine campagne présidentielle, ont commencé à délibérer mercredi. Ils ont travaillé pendant environ trois heures à huis clos, dans une salle du tribunal, avec leurs notes et un ordinateur portable contenant les preuves du dossier.

Après des débats durant lesquels il a souvent été question de sexe, d'argent et de conquête du pouvoir, ces derniers doivent répondre à une seule question : Donald Trump s'est-il rendu coupable de 34 falsifications de documents comptables, destinées à cacher un paiement de 130.000 dollars à l'actrice de films X Stormy Daniels pour éviter un scandale sexuel à la toute fin de sa campagne présidentielle de 2016? Une réponse positive ferait basculer la campagne présidentielle américaine de 2024 dans un scénario inconnu.