Décès de Ramón Fonseca, l'un des principaux prévenus dans l'affaire des "Panama Papers"

M. Fonseca, âgé de 71 ans, est mort dans un hôpital de la capitale, où il était pris en charge, a indiqué Guillermina McDonald, sans préciser les causes du décès. "C'est pourquoi il n'a pas assisté au procès" qui s'était ouvert le 8 avril, a précisé cette avocate de l'ancienne société au centre du scandale.

En 2016, le Consortium international de journalistes d'investigation (CIJI) avait publié une enquête, les "Panama Papers", basée sur la fuite de 11,5 millions de documents provenant du cabinet Mossack Fonseca, du nom des avocats fondateurs Jürgen Mossack et Ramón Fonseca. Cette enquête avait révélé que des chefs d'État et de gouvernement, des responsables politiques mais aussi des personnalités de la finance, du sport et artistiques ont caché à leurs services fiscaux des propriétés, des entreprises, des capitaux et des bénéfices via le cabinet.