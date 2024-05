Charles Michel exprime les condoléances de l'UE après la mort du président iranien et fait polémique: "Honte à vous !"

"L'UE exprime ses sincères condoléances pour la mort du président Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdolahian, ainsi que d'autres membres de leur délégation et de l'équipage dans un accident d'hélicoptère. Nos pensées vont aux familles", a indiqué lundi matin Charles Michel sur le réseau social X.

Le président du Conseil européen Charles Michel et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell ont exprimé les "condoléances" de l'UE après la mort du président iranien Ebrahim Raïssi, suscitant des réactions indignées sur les réseaux sociaux.

"Pouvez-vous regarder dans les yeux les courageuses femmes et combattants de la liberté d'Iran? (...) Honte à vous", a notamment réagi sur X l'eurodéputé suédois David Lega (PPE, droite). L'ancien secrétaire d'Etat belge Theo Francken (N-VA, nationalistes flamands) a aussi dénoncé "des condoléances européennes pour la mort d'un boucher et d'un cruel meurtrier de masse"."Pas en mon nom", a aussi indiqué sur X le responsable néerlandais d'extrême droite Geert Wilders.

Un peu plus tard, Josep Borrell a publié un communiqué, dans lequel "l'Union européenne présente ses condoléances" après cet "accident d'hélicoptère tragique". Ces messages ont suscité des réactions scandalisées sur les réseaux sociaux, de la part d'élus, responsables politiques ou anonymes, dont certains utilisaient le mot-clé "pas en mon nom".

"Quel hashtag misérable, quelle moquerie à l'égard des courageux défenseurs des droits de l'homme en Iran", a notamment réagi Marie-Agnes Strack-Zimmermann, députée allemande du parti libéral FDP, et candidate aux élections européennes. Le commissaire européen Janez Lenarcic s'est justifié lundi, en indiquant que l'activation "sur demande" du système satellitaire Copernicus "pour faciliter une opération de recherche et de sauvetage n'est pas un acte de soutien politique à un régime". "Il s'agit simplement d'une expression de l'humanité la plus élémentaire, a-t-il affirmé.

L'Iran est visé par des sanctions de l'UE en raison de ses activités nucléaires, de son soutien militaire à la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, et des violations des droits humains dans ce pays. Elles ont été renforcées après la répression des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée pour non-respect du code vestimentaire strict de la République islamique. Un diplomate suédois travaillant pour l'UE, Johan Floderus, est actuellement détenu en Iran où il risque la peine de mort sous l'accusation d'espionnage.