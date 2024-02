Dernière rivale républicaine de Trump, Nikki Haley refuse de jeter l'éponge

La dernière rivale républicaine de Donald Trump, Nikki Haley, a refusé mardi de suspendre sa campagne malgré le retard conséquent qu'elle accuse face à l'ancien président dans les primaires de leur parti pour la présidentielle américaine de novembre.

"Certains d'entre vous, peut-être quelques uns dans les médias, sont venus ici pour savoir si je me retirais de la course. Et bien ce n'est pas le cas", a-t-elle déclaré lors d'une réunion publique à Greenville, en Caroline du Sud.