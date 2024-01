Des avocats se rassembleront lundi à Bruxelles pour condamner le siège d'Israël sur Gaza

"Plus particulièrement, en tant qu'avocats, il nous semble essentiel que la décision de la Cour internationale de Justice soit respectée et qu'en conséquence l'État d'Israël fasse tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir le génocide contre les Palestiniens à Gaza", ont-ils déclaré.

Les cabinets d'avocats La Jonction, Aradia, Progress Lawyers Network, Quartier des Libertés et Artemo invitent tous leurs confrères du barreau de Bruxelles à se rassembler avec eux pour condamner le siège total d'Israël sur Gaza et son entrave à l'aide humanitaire dans cette zone.

Cet appel à la mobilisation de juristes vise à demander un cessez-le-feu immédiat dans la guerre opposant Israël au groupe terroriste du Hamas en Palestine, la condamnation des violations du droit international humanitaire par l'État d'Israël, et le respect des mesures prononcées par la Cour internationale de Justice le 26 janvier dernier.

L'action se veut aussi être une marque de soutien au peuple palestinien, en ce compris les avocats palestiniens, et un appel à la libération de tous les prisonniers palestiniens détenus de manière arbitraire et sans respect de leurs droits fondamentaux. Les cinq cabinets d'avocats entendent aussi attirer l'attention des autorités belges afin qu'elles réservent un traitement prioritaire aux demandes de visas émanant de Gaza et aux demandes d'asile des Palestiniens.